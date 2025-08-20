Burdur'da Kayınpeder, Damatını Vurdu
Bucak ilçesinde kayınpeder A.Ş, tartıştığı damadı Deniz Top'u av tüfeğiyle vurdu. Olay sonrası Deniz Top hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. A.Ş. gözaltına alındı.
Fatih Mahallesi'nde A.Ş'nin (63) evine giden damadı Deniz Top (35) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle A.Ş, damadını av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Deniz Top, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.