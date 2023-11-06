Burdur'da kavşakta kural ihlali yapan sürücülerin kazaları kamerada

Burdur'da yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan videoda, Eylül ayında meydana gelen kazaların görüntüleri yer aldı. Kazalar arasında Vali Konağı Kavşağı'nda traktör ile motosikletin çarpıştığı kaza da bulunuyor.

Burdur'da sürücülerin kavşakta kural ihlali yapması sonucu yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları paylaşıldı. Eylül ayında yaşanan kazaların paylaşıldığı videoda Burdur'dan 3 kaza yer aldı.Paylaşılan kayıtlarında 25 Eylül'de Vali Konağı Kavşağı'nda traktör ile motosikletin çarpıştığı kazanın görüntüleri de yer aldı. Mustafa K. (41) yönetimindeki 15 AAE 932 plakalı traktör ile Gökhan B. (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştığı kazanın görüntülerinde motosikletin traktörün ön tekerine çarpma anı yer aldı. Kazada motosiklet sürücüsü yanalanmış, trafik işaret lambaları zarar görmüştü. Diğer görüntülerde kavşaklarda sürücülerin dikkatsizlik sonucu otomobilleriyle yaptığı kazalar paylaşıldı. (DHA)