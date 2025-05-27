Burdur'da Kardeşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Burdur'da Kardeşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
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Burdur'da çobanlık yapan kardeşini kasten öldüren Ahmet K. hakkında, 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Diğer iki kardeş beraat etti.

Burdur'da çobanlık yapan ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla hakkında "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet K. (36) ile kardeşleri tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ile Ferhat K. (27), yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Ahmet K'nin avukatı, önceki duruşmada verilen, sanık Ahmet K'nin "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı ile tutuksuz sanıklar Doğan K. ve Ferhat K'nin beraatleri talep edilen mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

Müvekkilinin beraatini isteyen avukat, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet K'nin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasına, tutuksuz sanıklar Doğan K. ve Ferhat K'nin beraatine karar verdi.

Olay

Merkeze bağlı Halıcılar köyünde 22 Şubat 2024'te köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan K. (44) kulübesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuş, babası Ahmet K. ile kardeşleri Ahmet K, Ferhat K. ve Doğan K. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kardeşlerden Ahmet K. tutuklanmış, baba ve diğer iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmiş, maktulün babası Ahmet K. hakkında ise olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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