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Burdur'da kar yağışı etkili oluyor

Burdur'da kar yağışı etkili oluyor

Güncel Haberler

Burdur'un kent merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Burdur'un kent merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Son yıllarda kuraklığın etkisiyle baraj ve göllerinin su seviyesi azalan kent, kış mevsiminde yeterli yağış almadı.

Sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesini beyaza bürüdü.

Öğle saatlerinde ise kar yağışı kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi ve Burdur Garı'nda etkili oldu.

Kentte kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur Güncel Haberler

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