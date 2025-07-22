Burdur'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Burdur - Fethiye yolu üzerinde sebze yüklü bir kamyon refüje devrildi. Sürücü Hakan B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hakan B. idaresindeki 06 JU 175 plakalı sebze yüklü kamyon Burdur - Fethiye yolu Kuş Gözlemevi mevkiinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılan sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.