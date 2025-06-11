Burdur'da Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü, İki Kadın Gözaltında

Burdur'da Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü, İki Kadın Gözaltında
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Burdur'un Bağlar Mahallesi'nde, 35 yaşındaki Özge Bedir evinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 22 yaşındaki Tülay A. ve 22 yaşındaki Seray Ö. gözaltına alındı. Tülay A. hastanede tedavi altına alındı.

Burdur'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, olayla ilgili 2 kadın gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Bedir (35) ile evine gelen Tülay A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Tülay A, Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bedir'in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli Tülay A'yı ve olayla ilgisi olduğu düşünülen Seray Ö'yü (22) gözaltına aldı.

Yaralı olduğu anlaşılan Tülay A, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bedir'in 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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