Burdur'da Kaçan Tosun Evi Bastı

Burdur'da kesime götürüleceği sırada kaçan tosun, penceresini kırarak girdiği sahibinin evinde hasara neden oldu.

Kışla Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ahmet ve Sevgi Güner çifti, sattıkları 450 kilogram ağırlığındaki 20 aylık tosunu, kesimhaneden gelenlerle kamyona yüklemeye çalıştı.

Bu sırada kaçan tosun pencereyi kırarak eve girdi. Hayvanın girdiği odada bulunan Güner çiftinin torunları, korku ve panikle dışarıya kaçtı.

Cam kırıkları nedeniyle ağız bölgesinden yaralanan tosun, uzun uğraşlar sonucu evden çıkarıldı.

"Çok korktuk"

Sevgi Güner, AA muhabirine, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını, daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını söyledi.

Hayvanın oturma odasına girdiğini belirten Güner, "Tosunu evden 10 kişi güçlükle çıkardı. Daha sonra kamyona attılar ve götürdüler. Çok korktuk, hala üzerimden olayın etkisini atamadım. Çok şükür torunlarımıza bir şey olmadı. Kendimizde de bir şey yok, evimizde biraz hasar var, onu da yaptırırız." diye konuştu.

Torun Ahmet Güner ise "Hayvan bir anda camdan içeriye girince çok korktuk, hemen dışarıya kaçtık." dedi.