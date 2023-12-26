Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 26 Şüpheliden Bir Tutuklandı

Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak tütün, sigara ve uyuşturucu madde satışı yapanları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 zanlıdan biri tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı, 21 kişi de ifadelerinin ardından salıverildi.

Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, bıçak, tütün, dolu ve boş makaron, sigara sarma kağıdı, elektronik sigara likidi ele geçirildi.