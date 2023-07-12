Burdur'da Kaçak Alkol Operasyonunda Çok Sayıda Alkol Şişesi Ele Geçirildi

Burdur'da kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak/sahte alkol şişesi ve diğer malzemeler ele geçirildi.