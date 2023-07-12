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Burdur'da Kaçak Alkol Operasyonunda Çok Sayıda Alkol Şişesi Ele Geçirildi

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Burdur'da kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak/sahte alkol şişesi ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Burdur'da kaçak alkol operasyonunda çok sayıda alkol şişesi ele geçirildi

BURDUR - Burdur'da kaçak alkol satışı yaptıkları tespit edilen şahsın evine düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, kaçak/sahte alkol satışı yaptığı tespit edilen V.S isimli şahsın ikametinde 06.07.2023 günü yapılan aramada; 70 şişe kaçak/sahte alkol, 170 adet şişelere geçirilmek üzere kullanılan file, 13 adet çeşitli markalara ait boş şişe, 5 adet şişelere yapıştırıldığı değerlendirilen boş marka etiketi ele geçirildi.

Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkta Mücadele Kanununa Muhalefet suçu çerçevesinde işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sercan Kurban - Güncel

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