Üye Girişi
Haberler

Jandarma Teşkilatı'nın 185. yılı Burdur'da yamaç paraşütü uçuşuyla kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla Burdur'da yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz, Jandarma Teşkilatı'nın kırsal alanda suçla ve suçluyla mücadelede önemli hizmetler verdiğini vurguladı. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ise atlayışın zevkli olduğunu belirterek herkesin denemesini tavsiye etti.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla Burdur'da yamaç paraşütü uçuşu yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Hava Sporları Federasyonu Burdur Temsilciliği ve Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü tarafından Avşar Tepesi'nden Burdur Halk Plajı'na yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz, Jandarma Teşkilatı'nın 185 yıldır özellikle kırsal alanda suçla ve suçluyla mücadelede çok önemli hizmetler verdiğini söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın ülkenin en ücra noktasında vatandaşların huzurunu sağlamaya yönelik büyük gayretle çalıştığını vurgulayan Vali Öksüz, "Biz Jandarma Teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Teşkilatımız 185 yıldır terörden genel asayişin korunmasına, trafiğe kadar çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Görevi başında şehit olan jandarma teşkilat mensuplarımızı huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyorum. Teşkilatımızdan gazi olan mensuplarımızda sağlıklı, huzurlu günler diliyorum."diye konuştu.

Paraşütle atlayış yapan İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ilk defa böyle bir atlayış yaptığını belirterek: "Zevkli olduğunu duyuyordum ancak ilk defa burada deneyimledim. Korkulacak hiçbir şey yok. Herkesin denemesini tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Türker Öksüz Jandarma Burdur Albay Spor Güncel Haberler

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

Bakmadan Geçme

Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı! Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024? TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Haziran Pazar Survivor yeni bölüm! Kuyumcular Pazar açık mı? Pazar günü kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? 3 ay kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanır mı? İtalya Çin voleybol maçı ne zaman? İtalya Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya kahvaltı günü nedir? Dünya kahvaltı günü ne zaman kutlanır, ilk ne zaman kutlandı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? LGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2024? MEB 2024 LGS cevap anahtarı! YDUS cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM YDUS 2024 soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2024 ve 2025 okullar ne zaman açılacak? 2024 – 2025 eğitim öğretim dönem ne zaman başlayacak? Zorunlu askerlik kalkacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılacak mı 2024? 2 Haziran hangi burç? 2 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 2 Haziran tarihi hangi burç olur?
İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki dönerci de Emniyet'te

İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki dönerci de Emniyet'te
title