Burdur'da Jandarma Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş çalışmalarında 5 şüpheli şahıs yakalandı ve tutuklandı. Operasyon kapsamında 69 asayiş olayında 49 şüpheli tespit edildi ve adli makamlara sevk edildi. Ayrıca yapılan sorgulamalarda aranan 34 şahıs ve 1 araç yakalandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel asayiş çalışmalarında yakalana 5 şüpheli şahıs tutuklandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01 Kasım-11 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 69 asayiş olayında 49 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 21 bin 970 şahıs sorgulamasında 34 aranan şahıs, 13 bin 602 araç sorgulamasında 1 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, 06 Kasım günü "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S isimli şüpheli şahıs, 07 Kasım günü "Hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö isimli şüpheli şahıs, 08 Kasım günü "Dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.K. isimli şüpheli şahıs, 09 Kasım günü "Kasten Yaralama" suçundan hakkında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç. isimli şüpheli şahıs, 10 Kasım günü "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan hakkında 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR