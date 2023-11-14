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Burdur'da Jandarma Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş çalışmalarında 5 şüpheli şahıs yakalandı ve tutuklandı. Operasyon kapsamında 69 asayiş olayında 49 şüpheli tespit edildi ve adli makamlara sevk edildi. Ayrıca yapılan sorgulamalarda aranan 34 şahıs ve 1 araç yakalandı.