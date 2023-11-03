Burdur'da Jandarma Operasyonu: 31 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş çalışmalarında 31 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında 65 asayiş olayı aydınlatıldı ve aranan şahıslar yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel asayiş çalışmalarında yakalanan 31 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-31 Ekim 2023 tarihleri arasında meydana gelen 65 asayiş olayında 37 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 23 bin 125 şahıs sorgulamasından 83 aranan şahıs, 13 bin 285 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca; farklı suçlardan aranan 31 şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde icra edilen faaliyetler sonucunda; 3'ü malvarlığına karşı suçlar ve 2'si kişilere karşı suçlar olmak üzere 2 nitelikli olaya destek verilerek, bu olayların tamamı aydınlatıldı. Olaylara karıştığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu olaylarda yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - BURDUR