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Burdur'da İsrail Saldırılarına Protesto

Burdur'da İsrail Saldırılarına Protesto
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Burdur'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ederek ülke genelinde artan şiddet olaylarına dikkat çekti.

Burdur'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve şiddet olaylarını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde dövizlerle toplanan grup, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan İHH Burdur Kadın Kolları Yönetiminden sorumlusu Burcu Yağcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının devam ettiğini belirtti.

İşgalcilerin saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla Gazzelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Yağcı, 100 bini aşkın kişinin yaralandığını aktardı.

Yağcı, Gazze'de tarihin en ahlaksız savaş suçlarının işlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'de ne yazık ki işgalci İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürerken ülkemizde de son zamanlarda artan ve her birimizi üzen ferdi şiddet ve suç hadiseleri meydana gelmektedir. Olayların önüne geçilmesi için acil bir şekilde tedbirlerin artırılmasını, adli ve hukuki adımların atılmasını beklemekteyiz. İnfaz yasasında değişiklik yapılmasını, sokakların kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplum için daha güvenli hale getirilmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel

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