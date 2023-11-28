Burdur'da iş yerinde silahlı saldırı davasında karar çıkmadı

Alacak verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin duruşmasında karar çıkmadı

BURDUR - Burdur'da 19 Kasım 2022 tarihinde iş yerinde silahla 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan Osman Çelikbaş'ın yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıkmadı.

Burdur'da 19 Kasım 2022 tarihinde Konak Mahallesi İstasyon Caddesinde Osman Çelikbaş'a ait iş yerine gelen Ş.A. ile Şeyhmus Bakış çıkan tartışmada iş yeri sahibi Osman Çelikbaş tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Şeymuş Bakış ile Ş.A Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Şeyhmus Bakış hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken yaralı Ş.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Osman Çelikbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasten yaralama suçundan yargılanan Osman Çelikbaş'ın yargılandığı davanın bugün Burdur Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Sanık Osman Çelikbaş, sanık avukatları ve yakınları, maktul Şeyhmus Bakış ve olayda yaralanan müşteki Ş.A.'nın avukatları ve yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savcı tarafından verilen mütalaa okundu. Okunan mütalaada sanık Osman Çelikbaş hakkında müştekilere karşı Kasten yaralamak ve Nitelikli kasten yaralama suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep edildi.

Müşteki avukatları ise mütalaayı kabul etmeyerek mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Duruşmada hazır bulunan Sanık Osman Çelikbaş ise mütalaa hakkında "Lehime olan her şeye katılıyorum ancak aleyhime olan hiçbir maddeye katılmıyorum." beyanında bulundu.

Sanık avukatları ise sanık Osman Çelikbaş'ın olay anında işlediği suçu meşru müdafaa olarak gerçekleştirdiğini ve kendini savunduğunu belirterek tahrik indirimi talebinde bulundular. Ayrıca müvekkillerinin şartlı tahliye edilmesini veya denetimli olarak serbest bırakılmasını talep ettiler.

Mahkeme heyeti ise tarafların mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmaları için mahkemeyi ileri bir tarihe erteleyerek sanık Osman Çelikbaş'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.