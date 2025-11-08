Burdur'da İş Makinesine Kapanan Çalışanın Kolunda Kopma

BURDUR'da Sanayi Sitesi'ndeki kereste fabrikasında sağ kolunu iş makinesine kaptıran İran uyruklu Sam Torabi A. (37) yaralandı.

Burdur merkez Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasında çalışan İran uyruklu Sam Torabi A. bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu iş makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen işçi ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kolu dirsek altından koptuğu öğrenilen Sam Torabi A.'nın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.