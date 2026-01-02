Haberler

Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı

Güncelleme:
Burdur'da bir üretim tesisinde pres makinesine sıkışan 48 yaşındaki işçi Mehmet Ç, vücudundaki kırıklarla hastaneye sevk edildi.

Burdur'da bir üretim tesisinde pres makinesine sıkışan işçi yaralandı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde kilit parke üretim tesisinde Mehmet Ç'nin (48) vücudu, çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.

Tesisteki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Mehmet Ç, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
