Burdur'da ikinci bozayı sürprizi - Haberler

BURDUR'da, ilk kez geçen yıl fotokapanla görüntülenen bozayının başka bireyi, bu kez Burdur'un başka ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin fotokapanıyla görüntülendi.

Türkiye'nin kuzey bölgelerinde daha çok görülen bozayı, Burdur'da geçen yıl Ekim ayında Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde, halk arasında efsaneye dönüştü. Muzaffer Özdemir tarafından incir bahçesine kurulan fotokapanla Burdur yöresindeki ilk bozayı, kayıt altına alındı.

Bozayıların bölgede üreme ihtimalinin olası olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ayıların bu bölgeyi yaşam alanı olarak güvenli buldukları görülüyor. Alanlarına girilmediği ve yavrularına zarar verilmediği sürece insan açısından tehdit oluşturmuyor dolayısıyla korunması gerekir ve zaten koruma altında bir tür" diye konuştu.