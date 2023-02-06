Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Isparta- Antalya kara yolu Dereboğazı, Kazak tünelleri yakınında akşam saatlerinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 32 RH 037 plakalı araç ile 07 AKP 100 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada otomobillerden birinde bulunan anne ve çocuk oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu olarak bulunan 2 kişi çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Antalya Ağlasun Burdur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.