'BURDUR'DA İKİ KİŞİYE BİR ARAÇ DÜŞÜYOR'

Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kentte her iki kişiye bir araç düştüğünü söyledi.Burdur'da 6-12 Mayıs Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Vali Ali Arslantaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Garnizon Komutanı Serdar Erkan Ergil, Belediye Başkan Vekili Arif Pak, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, jandarma ve emniyet trafik, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleriyle öğrenciler katıldı.

Yaya öncelikli trafik anlayışı ve 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' sloganı ile başlatılan uygulamada yaya ölümlerinde yüzde 22'lik bir azalış sağlandığını söyleyen İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "İlimizde ise sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak artan nüfus trafikteki araç sayısındaki artışı da beraberinde getirmektedir. İlimizde son verilere göre 147 bin 858 tescilli araç bulunmaktadır. Bu sayı değerlendirildiğinde ilimizde her iki kişiye bir araç düştüğü anlaşılmaktadır. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi verilerine göre 2022 yılında ilimize 8 milyon 928 bin araç girişi, 8 milyon 526 bin araç çıkışı olmuş olup, 2023 yılında şu ana kadar 2 milyon 573 bin araç girişi, 2 milyon 529 bin araç çıkışı olmuştur" dedi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılan stantlar gezildi. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler arasında düzenlenen trafik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere Vali Ali Arslantaş tarafından ödülleri verildi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Şeker Meydanı'na kadar trafik güvenliği farkındalık yürüyüşü yapıldı. (DHA)