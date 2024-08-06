Burdur'da Husumetli Grupların Kavgası Sonucu İki Kişi Yaralandı

Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sığır Yolu Caddesi'nde husumetli iki grup pompalı tüfeklerle birbirine saldırdı. Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Mustafa K. ile eşi Kamuran K., tüfekten açılan ateş sonrası seken saçmalar nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli çift, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çift tedavilerinin ardından ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel