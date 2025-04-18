Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Burdur'da Hükümlüler İçin Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi işbirliğiyle hükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve iyileşme sürecine destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Burdur'da hükümlülerin bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve iyileşme sürecine destek için etkinlik yapıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve hükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve iyileşme sürecine destek olmak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından kurum personeli ve hükümlüler danışanlar için düzenlenen atölyeye katılarak hediyelik eşya yaptı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.