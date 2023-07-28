Burdur'da Hububat Tarlasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir hububat tarlasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve helikopterlerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde hububat tarlasında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kestel Köyü Düden mevkiindeki bir hububat tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, tarlanın yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ile Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 helikopter, bir uçak, çok sayıda arazöz, iş makineleri, itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.