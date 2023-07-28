Burdur'da Hububat Tarlasında Başlayan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
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Burdur'un Bucak ilçesindeki bir hububat tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde hububat tarlasında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Kestel Köyü Düden mevkisindeki bir hububat tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, tarlanın yakınındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ile Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 helikopter, bir uçak, çok sayıda arazöz, iş makineleri, itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.