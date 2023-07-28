Burdur'da Hububat Tarlasında Başlayan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir hububat tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.