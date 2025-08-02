Burdur'da Hayvan Hırsızlığına Silah Takası Operasyonu: 1 Tutuklama

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Burdur'da kaybolan büyükbaş hayvanların silah takasında kullanıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da çaldıkları büyükbaş hayvanları silah takasında kullandıkları öne sürülen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Askeriye köyünde hayvancılıkla uğraşan bir aile, 2 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.???????

Ekiplerin çalışmasıyla bir adrese düzenlenen operasyonda hayvanlar bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin hayvanları silah takasında kullandıklarını belirleyen ekipler, adreste yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçtan elde edildiği belirlenen para, suçta kullanılan araçları ele geçirdi. Jandarma ekiplerince hayvanlar sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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