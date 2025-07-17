Burdur'da Havalı Tüfekle Yaralanan Kedi Ameliyatla Kurtarıldı

BURDUR'da havalı tüfekle ateş edilen kedinin omuriliğine saplanan mermi ameliyatla çıkarıldı. Kedi tedaviye alınırken, olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Yarıköy köyünde önceki gün akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kedi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Burada çekilen filmde omuriliğinde havalı tüfek mermisi tespit edilen kedi ameliyat edildi. Omuriliğindeki mermi çıkarılan kedinin tedavisinin süreceği öğrenildi.

Diğer yandan olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1 kişi jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.