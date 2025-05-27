Burdur'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde, Kestel Köyü'nde meydana gelen kazada, hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçtaki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Mustafa Ö. (59) idaresindeki 15 PV 214 plakalı hafif ticari araç, Kestel Köyü'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Mustafa Ö. ile araçta bulunan Emine Ö. (73) yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.