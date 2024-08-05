Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da meydana gelen hafif ticari araç kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgiler verildi.

Burdur'da hafif ticari aracın evin bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beytullah Başaran idaresindeki 34 DD 8989 plakalı hafif ticari araç, Fethiye- Burdur kara yolu Çallıca köyü yakınında refüje çarparak yol kenarındaki müstakil bir evin bahçesine devrildi.

Ev sahibinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, araçtan evin garajının çatısına savrulan Emre Barış Savur'un (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar sürücü Başaran ile Yunus Emre Dursun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çatıdan indirilen Savur'un cenazesi morga götürüldü.

Ev sahibi Hamdi Şimşek, gazetecilere, balkonda otururken bir anda büyük bir gürültü duyduğu söyledi.

Ardından ortalığı toz bulutu kapladığını belirten Şimşek, "Araba takla atarak tam olduğumuz yere düştü. İki arkadaşı arabanın içinden çıkardık. Diğer arkadaş ise çatıda hayatını kaybetti. Aramızda 2 metre mesafe ya vardı ya yoktu. Allah göstermesin 2 metre daha sağ tarafa uçsa araç benim üzerime gelecekti." diye konuştu.

Kaza geçirenlerin Muğla'nın Fethiye ilçesinden tatil dönüşü İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur Yaşam Güncel Haberler

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

 Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

 Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'da

Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'da
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title