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Burdur'da Hafif Ticari Araç Bahçeye Uçtu, Sürücü Yaralandı

Burdur'da meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç virajı alamayarak bir evin bahçesine uçtu ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.