Burdur'da Hafif Ticari Araç Bahçeye Uçtu, Sürücü Yaralandı
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Burdur'da meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç virajı alamayarak bir evin bahçesine uçtu ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burdur'da virajı alamayarak bir evin bahçesine uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya kavşağından şehir merkezi yönüne gelmekte olan A.Ö. (40) yönetimindeki 42 UJ 156 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayınca, bariyeri aşarak 2 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü A.Ö. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel