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Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Burdur'da düzenlenen toplantıda, deprem felaketlerinin önlenmesi ve terörle mücadele faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Asayiş olaylarında azalma yaşandığı ve siber suçlara karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik salonunda düzenlenen toplantıda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ülkede ve dünyada bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Bilgihan, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, FETÖ terör örgütüne yönelik 2 ve DEAŞ terör örgütüne yönelik 1 olmak üzere 3 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Asayiş olayları kapsamında yapılan faaliyetlerde, 2025 yılı Ocak ayında kişilere karşı meydana gelen olaylarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalmayla 213 olay meydana geldiğini aktaran Bilgihan, kapkaç olaylarında yüzde 60, evden hırsızlık olaylarında yüzde 33 azalma sağlandığını kaydetti.

Bilgihan, aynı dönemde yakalanan 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 60'ının tutuklandığını ifade etti.

Uyuşturucu imal, ticaret ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'unun tutuklandığını belirten Bilgihan, şöyle konuştu:

"Siber suçlara yönelik yapılan faaliyetler kapsamında, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde, terör suçları kapsamında 11, kaçakçılık suçları kapsamında 2, asayiş suçları kapsamında 1, siber suçlar kapsamında 3 ve diğer suçlar kapsamında 4 olmak üzere 21 hesabın yasadışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek işlem yapılmıştır."???????

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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