Burdur'da Gül Hasadı ve Ekoturizm Dalgası

Burdur'da Gül Hasadı ve Ekoturizm Dalgası
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Burdur'da gül hasadının başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artarken, Karakent köyündeki gül bahçeleri ekoturizmin önemli bir destinasyonu haline geliyor. 'Gül Yolu' projesi çerçevesinde yapılan etkinliklerle, ziyaretçiler gül hasadına katılarak gül yağı üretimini de yakından görme fırsatı buluyor.

Burdur'da gül hasadının başlamasıyla göl manzaralı gül bahçelerine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor.

Salda Gölü, Kibyra ile Sagalassos antik kentleri gibi jeolojik ve kültürel miraslarıyla ön plana çıkan Burdur, göl manzaralı gül bahçeleriyle de ekoturizmin önemli destinasyonları arasında yer alıyor.

Burdur Valiliğince geçen yıl hayata geçirilen, Burdur Gölü kıyısından başlayıp Salda Gölü kıyısına kadar olan güzergahı takip eden "Gül Yolu" projesiyle bölgeden geçen ziyaretçiler, gül bahçelerine de uğruyor.

Göl manzaralı Karakent köyünde yaklaşık 400 dekar arazide tarım işçileri tarafından güller hasat ediliyor. Ziyaretçiler, gül kokusu ve Burdur Gölü manzarasında gül hasadına eşlik edip, gül yağı üretimini yakından görme fırsatı buluyor. Turistler aynı zamanda pembe güllerin içinde fotoğraf çektiriyor.

Lisinia Doğa Kurucusu ve Gül Yolu Projesi Yürütücüsü Öztürk Sarıca, AA muhabirine, gül projesine yıllar önce başladıklarını ve Burdur Gölü'nün çekilen alanlardaki tozların insanların üzerine yağmasını engellemek için çevredeki arazilerde gül yetiştirildiğini söyledi.

Göller Yöresi'ndeki büyükbaş hayvancılıkta kullanılan mısır ve yoncaya göre gülün yüzde 75 su tasarrufu sağladığını belirten Sarıca, "Gül, uzun yıllardan beri bu yörede yetiştirilen bir bitki. Su tasarrufu yapmasının yanında özellikle ülkemizden yurt dışına satılan ürünlerden bir tanesi. Neredeyse Türkiye'de üretilen gül yağının yüzde 99'u yurt dışına satılıyor ve ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı." dedi.

Gül sayısı geçen yıllara göre azaldı

Sarıca, bu yıl iklim değişikliğinden dolayı gül hasadının erken başladığını ifade etti.

Gül sayısının geçen yıllara göre azaldığını kaydeden Sarıca, "Gül hasadının başlamasıyla binlerce kişi alanımızı ziyaret etti. Özellikle gül ekoturizmini geçen yıl buradaki 'Gül Yolu' projesinin başlamasıyla çok önemsiyoruz. Geçen yıllarda 100 bin olan gül hasadındaki ziyaretçi sayısının bu yıl daha da artmasını bekliyoruz. Ziyaretçi yoğunluğu oldukça fazla ve önümüzdeki günlerde artarak devam edecek." diye konuştu.

Ziyaretçilerin gerçek gül kokusunu hissederek bahçeden ayrıldığını dile getiren Sarıca, "Gül yağı frekansı en yüksek yağlardan bir tanesi. İnsanlar gül yağının ve gülün kokusuyla çok rahatlıyorlar." dedi.

Antalya'dan gelen ziyaretçi Hülya Altunayak ise "İçimiz açıldı. Buraları çok güzel bulduk. Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret ettik, oradan buraya geçtik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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