Burdur'da Göç İdaresi Müdürü Rüşvetle Tutuklandı

Burdur'da Göç İdaresi Müdürü Rüşvetle Tutuklandı
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Burdur'da, yabancı uyruklu kişilere ikamet izni düzenleyip rüşvet aldığı tespit edilen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli A.D. ile aracılık yapan S.A.K. tutuklandı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve 39,9 gram altın, 6 bin 200 TL ile 5 bin 730 dolar ele geçirildi.

BURDUR'da ikamet etmeyen yabancı uyruklu kişilere 'ikamet izni' düzenleyip rüşvet aldığı tespit edilen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde çalışan görevli ile aracılık yapan 1 şüpheli tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalarda, İl Göç İdaresi'nde görevli A.D.'nin, S.A.K.'nin getirdiği, yurt içinde bulunan ancak Burdur'da ikamet etmeyen yabancı uyruklulara işlem yapıp ikamet izni düzenlediği, bu yöntemle rüşvet aldığı bilgisine ulaşıldı. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası yapılan operasyonda A.D., S.A.K., B.A.K., D.Ü. ve A.A. gözaltına alınırken, ikamet ve araçlarındaki aramalarda çok sayıda dijital materyal, 39,9 gram altın, 6 bin 200 TL ve 5 bin 730 dolar ele geçirildi. Şüphelinin rüşvet olarak alındığı belirlenen yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'nin bulunduğu banka hesaplarına da bloke konuldu. 'Rüşvet' suçu kapsamında elde edilen para ile alındığı değerlendirilen araca ise tedbir kararı uygulandı. Burdur Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.D. ve S.A.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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