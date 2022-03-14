Burdur'da Genel Sağlık-İş üyeleri iş bırakma eylemi başlattı

ISPARTA (AA) - Burdur'da, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) üyeleri iş bırakma eylemi başlattı.

Genel Sağlık-İş ile Isparta- Burdur Tabip Odası Başkanlığı üyeleri Burdur Devlet Hastanesi Acil Servis önünde bir araya geldi.

Sendikanın Burdur İl Temsilcisi Egemen Gökpolat, sağlık çalışanlarının aylık düzenli iş gelirinin ve aylık düzenli hane gelirinin düşük olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ettiklerini ifade eden Gökpolat, farklı çalışma biçimlerine son verilmesini, kadrolu ve güvenceli çalışma biçiminin sağlanması gerektiğini kaydetti.Gökpolat, sendikalarınca hazırlanan, "Sağlıkta şiddet yasa tasarısı taslağı"nın kanunlaştırılmasını istediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Taleplerimizle ilgili farkındalık yaratmak ve taleplerimizin karşılık bulabilmesi, sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha anlaşılabilmesi için 14, 15 ve 16 Mart'ta, acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak şekilde, ülke genelinde 3 günlük iş bırakma eylemleri yapılacaktır."

Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı Nermin Karahan da Kovid-19 salgınında hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının acılarını yüreklerinde yaşadıklarını belirtti.

Basın açıklamasına CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de katıldı.