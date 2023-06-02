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Burdur'da Genç Kız İddiasıyla İnşaat İşçisini Bıçakladı

Burdur'da Genç Kız İddiasıyla İnşaat İşçisini Bıçakladı

Güncel Haberler

Burdur'da 18 yaşındaki genç, kız arkadaşlarına baktığı iddiası ile tartıştığı inşaat işçisini bıçakla yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan genç, yaralı işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da 18 yaşındaki genç, kız arkadaşlarına baktığı iddiası ile tartıştığı inşaat işçisini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki bir binanın önünde 2 erkek ve 2 kız arkadaşı ile birlikte yürüyen Hasan N. (18), inşaatta çalışan Emre A.'nın (22) kız arkadaşlarına baktığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Hasan N., yanındaki bıçakla Emre A.'yı sağ koltuk altı ve göğüs kısmından yaraladı. Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre A., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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