Burdur'da Geleneksel Düğün Coşkusu: Zeybek Oyunları

Burdur'un Aziziye Köyü'nde Ayşenur ve Kemal Kozak çiftinin düğününde katılımcılar yöresel zeybek oyunlarıyla eğlendi. Düğünde kadın-erkek, genç-yaşlı birçok kişi bir araya gelerek köyün kültürünü yaşattı.

Burdur'da bir köy düğününde katılımcılar gelin ve damada eşlik ederek zeybek oynadı.

Aziziye Köyü'nde Ayşenur ve Kemal Kozak çiftinin düğününde katılımcılar, yöresel Avşar Zeybeği, Serenler Zeybeği ve Teke Zortlatması oynayarak eğlendi.

Kadın-erkek, genç-yaşlı onlarca kişi, davul zurna eşliğinde gelin ve damada eşlik edip köy meydanında renkli görüntüler oluşturdu.

Düğünde, yöre kültürü doyasıya yaşatıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
