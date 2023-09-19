BURDUR'DA GAZİLER GÜNÜ TÖRENİ YAPILDI

BURDUR'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Gaziler Günü programına Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Baro Başkanı Ramazan Gedik, MAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Öner ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaş katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na Vali Öksüz, Garnizon Komutanı Çankaya, Belediye Başkanı Ercengiz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar, 22 gün 22 gece süren ve dünyanın en uzun ve kanlı savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de mareşallik ve gazilik unvanı verilmiştir. Bugün tüm gazilerin şeref günüdür. Kahraman Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. Gazi her şartta vatan, bayrak, ezan, namus ve Allah aşkına bayrağımızla, sancağımızla şarapneller arasına bedenini sokan ayyıldızlı bayrağımıza bir damla kan olabilmek isteyendir dedi.Protokol üyeleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni de ziyaret ettikten sonra, şehit yakınları ve gazilerle Öğretmenevi'nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. (DHA)