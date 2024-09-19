Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

BURDUR'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Gaziler Günü programına Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Garnizon Komutanı Albay İlhan Gökoğlan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaş katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na Vali Yardımcısı Gödekmerdan, Garnizon Komutanı Gökoğlan, Belediye Başkanı Ercengiz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar, "22 gün 22 gece süren ve dünyanın en uzun ve kanlı savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de mareşallik ve gazilik unvanı verilmiştir. Bugün tüm gazilerin şeref günüdür. Kahraman gaziler gününüz kutlu olsun. Gazi her şartta vatan, bayrak, ezan, namus ve Allah aşkına bayrağımızla, sancağımızla şarapneller arasına bedenini sokan, ay yıldızlı bayrağımıza bir damla kan olabilmek isteyendir" dedi.

Şiirlerin okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi Salih Özcakkaya şeref madalyası, okçuluk ve atıcılık yarışmalarında dereceye giren gazilere ödülleri de Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan tarafından verildi. Protokol üyeleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni de ziyaret ettikten sonra şehit yakınları ve gazilerle Öğretmenevinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.