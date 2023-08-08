Burdur'da fırında unutulan yemekten başlayan yangın büyümeden söndürüldü
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Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde bir evde fırında unutulan yemek yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Burdur'da fırında unutulan yemekten başlayan yangın büyümeden söndürüldü.
Karasenir Mahallesi Kınacı sokakta Mehmet A.'nın evinde oturan kiracı, iddiaya göre fırına yemek koyup dışarı çıktı. Bir süre sonra camdan duman çıktığını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri mutfaktaki fırında unutulan yemeğin yandığını belirledi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel