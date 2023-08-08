Burdur'da fırında unutulan yemekten başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde bir evde fırında unutulan yemek yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.