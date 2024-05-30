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Burdur'da firari suçlu yakalandı

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giyen firari yakalanıp cezaevine konuldu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giyen firari yakalanıp cezaevine konuldu.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "Yol kesmek", "konut ve işyerinde yağma", "tutuklunun kaçması" gibi suçlarından 19 yıl 9 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi (46), Yeşilova'nın Akçaköy köyünde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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