Burdur'da Firari Hükümlü Yakalandı
Burdur'da dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Burdur'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "dolandırıcılık ve kasten yaralama" suçlarından hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ç. (26) yapılan takip sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.