Burdur'da firari hükümlü yakalandı
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Burdur'da hırsızlık suçlarından 24 yıl 3 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Burdur'da 24 yıl 3 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçlarından 24 yıl 3 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.M'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen hükümlü H.M, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel