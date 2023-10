BURDUR'DA, FİLİSTİNLİLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Burdur'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistinliler ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Burdur'da aralarında İHH İnsani Yardım Derneği, Memur- Sen, Türkiye Gençlik Vakfı, Ensar Vakfı, Burdur İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Anadolu Gençlik Derneği ve Cihannüma gibi sivil toplum kuruluşları Pazar Camii'nde cuma namazı sonrası basın açıklaması yaptı. İl Müftüsü Ali Haydar Çelik tarafından ölen Filistinliler ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Genç İHH Burdur Şube Başkanı Oktay Akgün, Son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Milyonlarca kadın eşini ve evlatlarını İsrail'in hukuksuz saldırıları sonucunda şehit verdi. Çiftçilerin ekinleri talan edildi. Netanyahu hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda Filistin'de Yahudi olmayan hiçbir sivile yaşam hakkı tanınmadı. Gazze'nin etrafına ördüğü yüksek duvarlar ile son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesini inşa etti. İsrail'in 'ölmesinler ama yaşamasınlar da' diye adlandırdığı ambargo neticesinde yarım milyondan fazla hasta yeterli sağlık hizmeti alamadığı için hayata gözlerini yumdu dedi. İsrail'in bölgede bulunan bütün ülkelerle siyasi ve ekonomik bir yakınlaşma kurarak kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalıştığını aktaran Oktay Akgün, Yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail, hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlemedi. İsrail bürokrasinin, siyasetin, istikrarın ve barışın karşısında bir tutum sergiledi. İsrail her zaman kan, gözyaşı ve baruttan beslendi. Şimdi İsrail'in anlayacağı dilden cevap verme vaktidir. İsrail'in son günlerde Nablus, Cenin, Gazze ve Filistin'in tüm bölgelerine karşı uyguladığı bu kafatasçı rejim artık yıkılmaya mahkumdur. Filistin içerisinde direniş gösteren tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi gönderiyoruz. Özgür Filistin'de buluşabilmek ve özgür Mescid-i Aksa'da tekrar görüşebilmek üzere dualarımızı gönderiyoruz diye konuştu. Daha sonra İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi ve gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. (DHA)