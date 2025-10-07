Burdur'da Filistin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Burdur'daki okullarda Filistin Farkındalık etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Burdur'da öğrenciler, Filistin halkının yaşadığı zorlukları anlatan resim çalışmaları yaptı, şiirler okudu ve kısa tiyatro gösterileri sergiledi.

Okul koridorlarında hazırlanan panolarda Filistin'deki çocukların yaşadığı acılara yer verildi.

Etkinliklerde öğretmenlerin rehberliğinde yapılan sunumlarla öğrencilere Filistin'in tarihi ve kültürel yapısı tanıtıldı. Aynı zamanda, barış, adalet ve insan hakları kavramlarının önemi üzerine farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yaptığı açıklamada, etkinliklerin öğrencilerde bilinç ve empati geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Özdemirci, "Öğrencilerimizin dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan haksızlıklara karşı duyarlı olmaları bizim için çok değerli. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın vicdan, merhamet ve adalet duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.