Burdur'da fabrikada çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilendi Güncel Haberler Burdur'da fabrikada çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilendi, iş yerinde hasar oluştu. Burdur'da fabrikada çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilendi, iş yerinde hasar oluştu. Milli Egemenlik Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada tarım makineleri üretimi sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 işçiden 4'ü ambulansta tedavi edilirken biri hastaneye kaldırıldı. Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Hasar oluşan fabrikada soğutma çalışması sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Organize Sanayi Bölgesi Burdur Güncel Haberler

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