Burdur'da Fabrika Bahçesinde Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

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Burdur'da bir mobilya fabrikasının depo alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'da fabrika bahçesinde depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. 2 işçi, dumandan etkilendi.

Menderes Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasının bahçesinde, ağaç, kereste, ahşap ve boya malzemelerinin yer aldığı, depo olarak kullanılan alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle alevler, kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 işçi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Fabrikaya sıçramadan söndürülen yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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