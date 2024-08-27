Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Bahçelievler Mahallesi'nde Alper Özer'in kiracı olarak oturduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Burdur'da evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde Alper Özer'in kiracı olarak oturduğu, Ömer Koyuncu'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.