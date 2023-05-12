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BURDUR'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA CADDEYİ SU BASTI

Güncel Haberler

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, rögarlar tıkanınca biriken yağmur suyu ana caddelere doldu.

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, rögarlar tıkanınca biriken yağmur suyu ana caddelere doldu.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Burdur'da dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde Yağış nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Burdur Güncel Haberler

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