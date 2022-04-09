Burdur'da eşini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Burdur'da uzaklaştırma kararı aldıran eşini av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Olay, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer, tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesinde kaldırılan Nurcan Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Serhan Seçer, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Zanlı Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burdur Ceza Evine gönderildi.

(Yusuf İzzet Yıldırım/İHA)