Burdur'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Burdur'da eşini işlettiği dönercide av tüfeğiyle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tarafların avukatları ile öldürülen Nurcan S'nin yakınları katıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Serhan S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı.

Öldürülen Nurcan S'nin babası ve erkek kardeşi sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları, sanık tarafının yargılamayı uzatmaya ve haksız tahrik indirimi almak için maddi gerçeklikten uzak taleplerde bulunduğunu öne sürerek sanığın indirim almaksızın işlediği eylemlere yönelik en üst sınırdan cezalandırılması talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Serhan S. de pişman olduğunu, eşini sevdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatını da dinledikten sonra sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın eşinin kardeşine yönelik eylemi nedeniyle önce müebbet hapis cezası, ardından eylemin öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığından indirim uygulayarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı, eşinin babasına yönelik eyleminden ise beraatini kararlaştırdı.

Müşteki avukatı Süleyman Kesici, kararın ardından adliye önünde gazetecilere, kararın adalet mekanizmasının işlemesi açısından kutlu bir gün olduğunu söyledi.

Kadın cinayetine karşı kanunda yazan en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapisle sanığın cezalandırıldığını belirten Kesici, "Her ne kadar ölen can geri gelemese de sanığın, hiçbir haksız tahrik, iyi hal gibi indirimler almadan cezalandırıldığı için biz adaletin yerini bulduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

Avukat Hacer Bal Yayla da bu davada sanık mahkemeye karşı saygılı davrandı diye iyi hal indirimi yapılmamasının kadın cinayetleri davası açısından önemli olduğunu kaydetti.

Öldürülen Nurcan S'nin kız kardeşi Gülcan Yar da hiçbir şeyin acılarına teselli olmadığını vurgulayarak, "En azından içim rahatladı diyemiyorum çünkü ablam artık yok, giden gelmiyor." dedi.

Diğer kardeşi Ömer Kılıç da kardeşini unutmadıklarını, onu çok sevdiklerini aktardı.

Olay

Burç Mahallesi'nde 8 Nisan 2022'de eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Serhan S, karısı Nurcan S'yi (35) işlettiği dönerci dükkanında tüfekle başından yaralamış ardından kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan Nurcan S. kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Şüpheli Serhan S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.