BURDUR'DA ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI

Burdur'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlama programı düzenlendi. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mukaddes Kılınç, kentte 1448 aileye her ay 4336 TL evde bakım desteği verildiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Ali Arslantaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile engelli aileleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Ali Arslantaş, Gelin üzerimize düşenleri yapmaya kelime seçimimizle başlayarak 'engelli' sözcüğü yerine 'yetersizliği olan birey' ifadesini kullanmayı tercih ederek başlayalım. Kelimelerin gücüne inanın ve bu gücü kullanmaktan çekinmeyin. Yetersiz bireylerin ilham verici hikayelerini konu edinen birkaç film tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Her Çocuk Özeldir, Benim Adım Khan, Forrest Gump, Yağmur Adam, Sol Ayağım, Siyah ve Can Dostum filmlerinden en az birini izlemenizi istirham ediyorum. Fıtri duyarlılığınızın bu yolla daha da keskinleşeceğine eminim dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mukaddes Kılınç da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engellilere verdiğimiz hizmetleri hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak görüyor ve 'her şeyi yaptık' anlayışını kabul etmiyoruz. Her zaman daha fazlasını yapma gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda bakanlığımız tarafından Engelsiz Vizyon 2030 Belgesi yayınlanmıştır. Ülkemizin engellilik alanındaki vizyonunu ve yol haritasını ortaya koyan 'Engelsiz Vizyon', 2030'a kadar engellilik alanındaki politika, program ve hizmetleri ortak bir bakış açısıyla yönlendirmeyi sağlayacak üst düzey bir politika belgesi olarak; ana akım ve engellilik alanına özgü hizmetlere bütüncül bir çerçeve oluşturmayı, engellilerin ana akım politika, program ve hizmetlerden tam ve etkin yararlanabilmelerini, engellilik konusunu görünür kılmayı ve engellilerin kendileri ile ilgili politika oluşturma ve uygulama süreçlerine dahil olmalarını amaçlamaktadır. Şu anda ilimizde 1448 aileye her ay 4336 TL evde bakım desteği verilmekte 217 engelli vatandaşımıza resmi ve özel kuruluşlarımızda bakım hizmeti verilmektedir diye konuştu.Törende Bucak İsmail- Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Burdur Özel Eğitim Anaokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu 1,2,3'üncü kademe öğrencileri, Lehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu ile Burdur Özel Eğitim İlkokuluOrtaokulu ve Kemal Solmaz Ortaokulu öğrencilerinin gösterilerini sunmasının ardından sona erdi. (DHA)