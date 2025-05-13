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Burdur'da engelli bireylere trafik eğitimi verildi

Burdur'da engelli bireylere trafik eğitimi verildi
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Burdur'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylere trafik eğitimi verildi.

Burdur'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylere trafik eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler için trafik ekipleri tarafından uygulamalı eğitim düzenlendi.

Eğitimde, 45 engelli öğrenciye, mobil trafik eğitim parkurunda, güvenli yaya geçişi, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, trafik ışıklarına uyma, güvenli yaya geçişi kuralları anlatıldı.

Eğitime katılan öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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